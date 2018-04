Lucchese, Lopez: "Tutti di passaggio qui, ma siamo professionisti"

Fonte: TuttoC.com

Nella conferenza stampa che anticipa la partita contro l'Olbia, il tecnico della Lucchese Giovanni Lopez si è soffermato anche sulle questioni societarie:

"Sono otto mesi che la società è in vendita, e noi siamo qui di passaggio, perché siamo tutti in scadenza: ma vogliamo centrare comunque un playoff che sarebbe ancora più miracoloso di quello dell'anno passato. Sapete perché giochiamo ancora? Perché siamo seri, avremmo anche potuto lasciare, ma, visto che io ho dovuto fare anche lo psicologo in questi sette mesi, ho detto ai ragazzi che dovevamo martellare per raggiungere quello che volevamo. Non pensate che sia stato facile, ma per fortuna ho lavorato con ragazzi che sono brave persone e professionisti seri. Lotteremo fino alla fine con tutti i mezzi che abbiamo a nostra disposizione".