Lucchese, Lopez verso l'addio. Petrone e Vivarini in pole per la panchina

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Secondo quanto raccolto da TuttoC.com la Lucchese dopo il mancato accesso ai play off potrebbe rivoluzionare la squadra in vista della prossima stagione, e in questo senso nel pomeriggio il direttore sportivo Obbedio parlerà in conferenza stampa. Il primo a salutare potrebbe essere il tecnico Giovanni Lopez la cui conferma sembra difficilissima. Per questo il club rossonero starebbe pensando a due nomi per la prossima stagione: Mario Petrone, ora al Pisa, e Vincenzo Vivarini, reduce dall'esonero all'Empoli in questa stagione.