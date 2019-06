Lucchese, Massone: "Domani giornata decisiva per l'iscrizione"

Fonte: Tuttoc.com

Ore cruciali per il futuro della Lucchese. Angelo Massone, avvocato che ha proposto domanda di concordato preventivo per conto del club rossonero, fa il punto dalle colonne di Gazzetta Lucchese: "Venerdì attendiamo le risposte per stadio e ratealizzazione del debito, sono i due scogli ancora da superare e che sono decisivi per l'iscrizione. Ferrando non metterà un euro se non c'è la certezza di tutti gli adempimenti per l'iscrizione. L'ho detto, lo ripeto: i soldi ci sono, come pure è tutto a posto per la fideiussione. Ferrando si appoggia a Banca Intesa dove ha il conto, e comunque mi sono attivato anche con Generali e con un broker, nessun problema da questo punto di vista. Serve il passaggio delle quote tra Castelli e Ferrando che avverrebbe domani su Roma da un notaio, a quel punto potrebbe partire la sequenza dei pagamenti. Domani è la giornata decisiva: dopo non ci sarebbero i tempi per fare tutto".