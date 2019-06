Lucchese, Massone: "Entro 48 ore acquirenti devono tirar fuori i soldi"

Fonte: TuttoC.com

"Entro 48 ore devono uscire fuori e versare quanto serve per la procedura, c'è anche da pensare alla fideiussione". Angelo Massone, l'avvocato che si sta occupando della procedura di concordato preventivo della Lucchese, intervenuto ai microfoni di gazzettalucchese.it, ha lanciato un appello ai possibili nuovi proprietari del club: "Si tratta di tre soggetti imprenditoriali la cui solidità non è in discussione, l'aspetto economico non è un problema. Adesso si tratta di tradurre in atti l'interesse mostrato, in parole povere di tirare fuori i soldi. L'obiettivo è non arrivare alla iscrizione con Aldo Castelli, semmai valuteremo se la vendita potrà essere condizionata all'iscrizione".