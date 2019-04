Lucchese, Micheloni: "L'Abissola doveva aspettare a festeggiare"

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Moreno Micheloni, socio di minoranza della Lucchese, come riportato da gazzettalucchese.it, ha analizzato la vigilia dell'ultimo turno di campionato contro il Pontedera in programma nel prossimo weekend: "E' inutile nasconderci che siamo tornati a casa con un po' di delusione, per l'esito dell'incontro ma il risultato finale del Cuneo e soprattutto la voglia di non mollare mai hanno fatto si, che ognuno di noi, già durante il viaggio di ritorno, sicuramente ha cominciato a puntare l'obiettivo su sabato prossimo, su quel Pontedera che ha trovato il modo di rischiare di perdere i playoff, lasciando all'Alessandria tre dei sei punti che la tenevano lontana. Sabato ci risaremo, con un orecchio anche al Moccagatta, dove scenderà l'Albissola, che a parer mio avrebbe fatto bene ad aspettare a festeggiare una salvezza, che con un ricorso in ballo del Cuneo e con tutto quello che abbiamo visto quest'anno, potrebbe anche non essere tanto certa. Noi comunque dovremo esserci, in tanti, in tantissimi e, come dicevo, ci risaremo. Tre punti col Pontedera e qualcuno, ai Play-Out, lo troviamo e dopo si ricomincia...".