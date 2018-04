Lucchese, Moriconi incontra Grassini: "Non abbiamo parlato di calcio"

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Un nuovo incontro tra Arnaldo Moriconi, patron della Lucchese, e Lorenzo Grassini, probabile acquirente del pacchetto di maggioranza del club rossonero con tanto di proposta irrevocabile di acquisto stipulata: una cordiale passeggiata sulla mure della città nella giornata di domenica, per vedere una mostra floreale. Ma niente calcio, almeno stando a quanto riferito da Moriconi dalle colonne de La Nazione: "Che ci crediate oppure no è andata così. Domenica mattina mi ha chiamato Grassini dicendomi che sarebbe venuto a Lucca, assieme alla moglie, a visitare Verdemura, della quale aveva sentito parlare sia in televisione che sui giornali. Gli ho risposto che anche mia moglie e io avevamo deciso, vista la bella giornata, di visitare la mostra, ma ad una condizione: che non si sarebbe parlato di calcio. Trovato l’accordo sulla parola, prima di salire sulle Mura, il minimo che potevo fare era quello di invitare gli ospiti a pranzo in un ristorante del centro. Confermo che abbiamo parlato solo di piante".