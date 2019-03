© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Arnaldo Moriconi, patron della Lucchese in questi ultimi anni, non si è presentato davanti alla commissione comunale speciale sul club rossonero. Invito rifiutato, con il presidente della commissione Leonardo Dinelli che si è espresso così, come riportato da Gazzetta Lucchese: "Ho ricevuto una telefonata da Moriconi nella quale dice che non c'entra più niente con la Lucchese e che non deve essere più cercato e di aver scritto alla segreteria del Comune. A breve convocheremo l'altro socio di Roma, per quanto rischia di essere una mera formalità". Alla riunione a Palazzo Santini, oltre ai commissari, erano presenti l'assessore allo Sport Ragghianti e il socio della Lucchese Moreno Micheloni.