Lucchese, Moriconi: "Trattative? C'è qualcosa ma non ne parlo"

Arnaldo Moriconi, proprietario della Lucchese, in un incontro con il Comune toscano non ha voluto svelare le eventuali novità sulla cessione del club: "Secondo me, non credo sia giusto che una SRL privata debba riferire qui su eventuali trattative. Non esiste che debba dirlo. Quello che leggo sui giornali sono illazione e basta. C'è qualcosa, ma dopo l'esperienza negativa che abbiamo avuto, dobbiamo essere guardinghi. Quanto allo stadio, e a eventuali progetti, va detto che è un immobile, ci sono tante forme, a Livorno ad esempio è gratuito, a Pontedera il Comune è dentro la società. Tutto le scelte sono giuste. Ultimamente si è parlato di analizzare una convenzione nuova con il Comune", riporta GazzettaLucchese.it.