Lucchese nei guai: soldi finiti e non c'è società

Fonte: tuttoc.com

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

L’apertura della Gazzetta dello Sport di oggi è tutta per la Lucchese, che non sta navigando in acque limpide. Al contrario, la situazione societaria è torbida e gli scenari futuri non prevedono niente di buono. “Lucchese nei guai - il titolo della rosea -. I soldi sono finiti e non c’è società. Manca tutto e sono attese altre penalizzazioni: dirigenti spariti, squadra autogestita, futuro nero”. “Gli emolumenti di novembre e dicembre sono stati pagati - si legge nell’articolo -, ma solo prendendo un anticipo sul fondo della Lega per la valorizzazione dei giovani e non sono bastati quei soldi per versare i contributi. Arriverà un’ulteriore penalizzazione di 4 punti da sommare ai 16 già inflitti. Se il 18 non saranno pagati gennaio e febbraio, ne arriveranno altri 8”. La rosea indica anche due numeri: il 2, come i fallimenti nella storia della Lucchese, avvenuti nel 2008 e nel 2011 (in entrambi i casi il club era in Serie C1 ed è dovuto partire dai dilettanti), e l’8, in base ai campionati di Serie D disputati dal club.