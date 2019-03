Lucchese, nuova assemblea dei soci convocata dal sindaco revisore

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Non trova proprio pace la Lucchese, i cui chiari di luna non sono affatto positivi. Stando a quanto riferisce Il Tirreno, il sindaco revisore Matteo Romani, ha convocato l’assemblea dei soci rossoneri in prima convocazione lunedì 11 marzo, in seconda il giorno seguente (martedì 12), ma le sensazioni non sono buone, e quasi sicuramente le stesse andranno deserte. O meglio, presenzierà il solo Moreno Micheloni, detentore dell'1% delle quote.

Alla luce di questo, e visto l’azzeramento del capitale sociale e l’impossibilità di ricostruirlo dopo il ripianamento delle perdite, se nessuno rileverà la maggioranza delle quote sarà inevitabile la messa in liquidazione del club.