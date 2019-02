"Finchè non ci staccano la spina andiamo avanti". Dopo la vittoria sul Cuneo, nella gara valevole come recupero della 24^ giornata, esordisce così, dalle colonne de Il Tirreno, il DS della Lucchese Antonio Obbedio, che prosegue poi analizzando la gara:

"Una vittoria importante frutto di una gestione ineccepibile e di una prova di spessore su un campo pessimo e contro una formazione che in casa aveva perso soltanto con il Pontedera. Andiamo ad Alessandria con le giuste motivazioni. Ci salviamo se ci consentono di giocare. Se ci fanno partire con il pullman pagando le spese vive. Almeno quelle. Il Cuneo ha perso sul campo, ma faccio i complimenti al loro mister e ai ragazzi che come noi giocano in condizioni assurde e disumane".

Conclude poi, parlando del possibile nuovo acquisto, Johad Ferretti, sfumato per pochi minuti nel mercato di gennaio: "Ferretti? Si allena allo stadio. Al 99% lo tesseriamo".