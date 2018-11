Il direttore sportivo della Lucchese Antonio Obbedio ha parlato a Il Tirreno delle voci che vorrebbero il Milan pronto a riportare in rossonero Matteo Gabbia, difensore centrale classe ‘99, per tamponare l’emergenza creatasi a causa dei tanti infortuni. “Al momento non c’è stato alcun contatto con la società rossonera che sta facendo delle valutazioni interne vista l’emergenza difensiva dovuta agli infortunati. - spiega Obbedio - A prescindere dal futuro di Gabbia ci siamo già mossi per prendere un difensore".