"Venderemo la pelle sino a fine campionato, soprattutto con i nuovi innesti. Stavolta abbiamo pagato di esperienza, ma non bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Dobbiamo rimanere equilibrati e non buttare fango sulla squadra, che non se lo merita. Sento negatività. quanto al mercato servono tre-quattro giocatori di esperienza, non necessariamente tutti titolari". Così Antonio Obbedio, diesse della Lucchese, ha commentato in sala stampa il futuro del club, nelle parole raccolte da GazzettaLucchese.it.