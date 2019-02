La Lucchese perde un’altra lunghezza dall’Arzachena e resta ultima in classifica. Il Direttore Sportivo dei toscani, Antonio Obbedio è rammaricato per il primo tempo, non interpretato a dovere dai rossoneri e ha commentato così il ko in casa della Juventus Under 23: "Primo tempo con un atteggiamento non giusto abbiamo sbagliato a adeguarci ai loro ritmi, a maggior ragione se giochi contro la Juve che ha grande fisicità. Nella ripresa, con i cambi, con più freschezza, abbiamo messo in campo il carattere anche se abbiamo tirato poco importa. Abbiamo pagato le gare consecutive", riporta “GazzettaLucchese.it”.

In chiusura: "Ci poteva stare un intoppo su un campo difficile come questo, la Juve non è quella dell'andata. Hanno davanti giocatori che non centrano niente con la categoria. Con la penalizzazione sapevo che si dovevano fare più di 50 punti, a maggior ragione dopo la nuova penalizzazione. Chiaro la penalizzazione ci condiziona perché dobbiamo provare sempre a vincere e a questi ragazzi vanno fatti i complimenti per quello che hanno fatto e sopportano giornalmente. Non si molla niente, andiamo avanti e sabato 9 andiamo a fare una "amichevole" a Pisa".