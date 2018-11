Lucchese, Obbedio: "Posso garantire che ci salveremo"

Ospite della trasmissione "C Piace", in onda come ogni lunedì su Sportitalia, il direttore sportivo della Lucchese Antonio Obbedio ha fatto il punto in casa rossonera dopo il beffardo 2-2 con la Pro Patria: "Penalizzazione? Dire che non speriamo di vederci restituiti dei punti dal ricorso non saremmo sinceri. Ma i giocatori sanno qual è la situazione. Purtroppo nelle ultime partite abbiamo lasciato qualcosa sui calci piazzati. È anche una questione di superficialità. Il livello serie C si è alzato notevolmente. Poi con questi grandi nomi che sono scesi in terza serie ancora di più. Gente come Tavano è diventata l'anima trainante della Carrarese. Rescissione con Viterbese? Se non ci fosse stato passaggio societario a Lucca a fine giugno, sarei rimasto lì. Ho avuto un'occasione importante a Viterbo ma c'è stato un problema. Camilli ha un carattere particolare e non c'è stata intesa tra i nostri caratteri".

"Come ho ritrovato la Lucchese? La premessa è che il dolore più grande è stato fatto alla tifoseria, alla città e alla storia rossonera. Quando sono arrivato ai primi di agosto, ci sono state problematiche poi risolte con le dimissioni di Favarin. Da lì si ripartì. Con il mio ritorno si è cercato di ridare una credibilità societaria. Sul campo allestita squadra per salvezza tranquilla? Noi abbiamo costruito la squadra in 20 giorni, non deve essere un alibi. Ma io sono convinto della salvezza. Io posso garantire che ci salveremo. Anche se non so se tramite playout o meno".

Obbedio ha parlato anche delle altre squadre del campionato: "Favorita per la B diretta? Entella sopra tutte. Come rosa, società ed equilibrio societario è la favorita. Sotto Carrarese, Piacenza, Pro Vercelli e Novara. Tra quelle che lottano per salvarsi il Cuneo è quella che ci ha messo più in difficoltà. Credo sia troppo brillante per salvarsi solamente. Insieme all'Arezzo è la sorpresa. Pisa? Non parlo di sorpresa in negativo. Bisogna valutare lo smantellamento economico estivo. È in un momento particolare. È in difficoltà e poi giocare a Pisa non è semplice viste le ambizioni. E lo dico da ex giocatore".