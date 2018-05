Lucchese, Obbedio: "Potevo andare al Monopoli, ma ho scelto di restare"

Il direttore sportivo della Lucchese Antonio Obbedio ha tenuto una lunghissima conferenza stampa per fare il punto sulla stagione appena conclusa soffermandosi sugli errori commessi in fase di mercato e sul futuro: “Ovviamente nell’allestire l’organico si fanno anche degli errori. Abbiamo avuto la sfortuna che Del Sante, un giocatore che avrebbe dovuto darci qualcosa in più, sia stato colpito da diversi infortuni, ma giovani come Bortolussi e Parker hanno dato il massimo mentre Shekiladze è stato recuperato solo nel finale. Me ne assumo tutte le responsabilità anche se ho dovuto fare la spesa con i soldi che avevo in tasca. Voglio dirvi anche che intorno al 20 gennaio ho ricevuto una chiamata dalla segretaria che mi informava che se fossi riuscito a cedere un pezzo ad una certa cifra saremmo andati in autogestione fino a giugno. - spiega Obbedio come riporta gazzettalucchese.it - Futuro? Per il momento non ci sono stati contatti con la Lucchese o con altri club. Ho un contratto che prevede il rinnovo automatico in caso di salvezza e in passato ho rifiutato diverse proposte, come il Monopoli per citarne una, per restare qui. Sia io sia Lopez siamo persone riconoscenti ed in quel momento era giusto riconoscere gratitudine a chi ci ha levato da sotto l’ombrellone”.