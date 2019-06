Lucchese, Obbedio: "Potevo andarmene ma non sono Schettino"

Fonte: TuttoC.com

Dopo aver raggiunto la salvezza, Antonio Obbedio, direttore sportivo della Lucchese, ha raccontato dalle colonne de Il Tirreno un retroscena riguardante un suo possibile approdo al Monopoli negli scorsi mesi, rifiutato dal dirigente che non voleva abbandonare la nave rossonera: "Tra marzo ed aprile avevo avuto un contatto importate col Monopoli. Mi volevano come direttore sportivo. Subito, senza attendere la fine della stagione. Cosa dovevo fare? Avevo dato la mia parola a questi ragazzi che non si sono mai tirati indietro. Se dicevo di sì mi piazzavo e portavo a casa il pane per la mia famiglia. Ma avrei tradito le persone che credevano in me. Non sarò mai Schettino. Non lascio la nave e fuggo sulla scialuppa. Se devo affondare lo faccio coi miei uomini. A Monopoli è andato Cerri. Pazienza, resto convinto di aver fatto la scelta giusta".