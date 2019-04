Il direttore sportivo della Lucchese Antonio Obbedio dopo la sconfitta contro la Lucchese ha fatto il punto della situazione in casa toscana a poche giornate dalla fine tornando anche sulle voci societarie che non aiutano: “Veniamo da sette punti in tre partite e abbiamo perso contro una squadra forte che ci ha messo sotto anche perché nel primo tempo abbiamo giocato con poco furore, un qualcosa di prevedibile e fisiologico dopo tre gare ad altissima intensità. - spiega Obbedio a Gazzettalucchese.it - Lo stress è assurdo, ne succede una ogni giorno con le penalizzazioni, e tutte queste voci incontrollate sulla cessione della società non aiutano certo a mantenere la concentrazione. Il Novara sicuramente ha fatto un campionato sotto le aspettative e se avesse giocato sempre come sabato avrebbe tutto un altro distacco dall’Entella, ma devo dire che nel secondo tempo li abbiamo messi in difficoltà”.