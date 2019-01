Lucchese, Obbedio: "Voci allontanamento Favarin? Siamo tutti con lui"

Dopo le parole di Giancarlo Favarin, ecco le dichiarazioni ufficiali di Antonio Obbedio, direttore sportivo della Lucchese, sulla squalifica inflitta al tecnico rossonero e alle voci di un suo possibile allontanamento dalla panchina dei toscani: “La decisione del Giudice Sportivo ci ha lasciati sinceramente perplessi. Non tanto per la squalifica inflitta al mister, quanto per la disparità di trattamento riguardo ad altri casi che si sono verificati nella medesima giornata. Riguardo alle voci di un possibile licenziamento od esonero di Giancarlo Favarin, voglio ribadire la nostra posizione: squadra, staff e dipendenti della A.S. Lucchese Libertas sono dalla parte del Mister ed il progetto sportivo in essere può continuare solo se lui resta al suo posto. In caso contrario, tutti i sopracitati potrebbero riservarsi di prendere decisioni anche clamorose. Il sostegno e la vicinanza dei tifosi, dimostrata anche nell’allenamento odierno, è commovente. La Curva ha dimostrato ancora una volta l’affetto per il Mister, lo staff tecnico ed i giocatori, che ogni settimana si guadagnano la stima del pubblico con sudore e sacrificio sul campo da gioco. Questo è un gruppo eccezionale, che saprà essere più forte di ogni avversità, ne sono convinto”, ha detto.