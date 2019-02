© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

La situazione in casa Lucchese non accenna a migliorare, anzi sembra peggiorare di giorno in giorno. L’ultimo problema sorto in casa Toscana è la mancanza di soldi anche per le trasferte come riporta Il Tirreno in edicola: "Per la trasferta di domenica ad Alessandria per la sfida contro la Juventus B dovrebbero essere trovati i soldi in cassa per pagare l’agenzia Ottavio Viaggi e l'albergo. A ieri però non risultavano bonifici, senza un soggetto in grado di autorizzare il pagamento. Proprio la grana del pullman alla vigilia della gara di Cuneo, sbloccata dal socio di minoranza Moreno Micheloni e dalla segretaria Ghilardi, dopo lo sciopero dello staff medico e i punti di penalizzazione (-16 che diventeranno -20 per il mancato pagamento dei contributi previdenziali), è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un problema che si ripresenterà con la trasferta di Olbia in Sardegna del 31 marzo. - conclude il quotidiano toscano – Ieri una delegazione della squadra assieme a parte della dirigenza e dello staff tecnico hanno incontrato il sindaco per manifestare la preoccupazione per una crisi societaria sempre più complicata con la scadenza del 16 marzo che se non sarà rispettata potrebbe far affondare la nave”.