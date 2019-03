Lucchese, Ottaviani: "Cessione? Attese novità nei prossimi 2 giorni"

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Umberto Ottaviani, amministratore unico della Lucchese, ha parlato a GazzettaLucchese.it della situazione societaria dopo che anche la seconda assemblea dei soci è andata a vuoto: "L'amministratore non conta niente, conta chi detiene le quote, deve sentire Ceniccola e Castelli. La mia assenza alle due assemblee tra ieri e oggi? Ho altri impegni, si deve rivolgere alla proprietà. La società è paralizzata? So tutto, ma per fare operazioni servono i soldi, serve chi paghi e io non metto soldi, sono l'amministratore. Posso dire che nei prossimi giorni vedremo degli sviluppi, mi vedrò con la proprietà. Dimissioni? Le darò quando ci saranno sviluppi, non posso anticipare niente. - conclude Ottaviani - Cessione? Potrebbe profilarsi qualcuno, entro due giorni ci saranno dei chiarimenti definitivi".