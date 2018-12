© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Nella conferenza stampa in cui è stata annunciata la cessione della Lucchese ha preso la parola Umberto Ottaviani, che prenderà il posto di Carlo Bini, come nuovo amministratore unico: "Ho frequentato e lavorato per 50 anni nelle migliori banche italiane, Cassa di risparmia, Intesa e negli ultimi 10 anni sono stato a Venezia e Milano. Fino a 45 anni ho fatto anche l'arbitro di calcio a livello dilettanti. Il ritardo è dovuto al colloquio avuto con i tifosi, io sarò l'amministratore unico altro non so dirvi".