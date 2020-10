Lucchese, per il mister non c'è fretta. Il Ds: "Stiamo facendo delle valutazioni"

"Facciamo mente locale e decideremo, comunque il mister ha fatto il suo con una squadra arrembante. I nomi letti? Ho visto di tutto, stiamo valutando, ma Di Stefano ha dato un segnale confortante": così Daniele Deoma, nel post gara di ieri, circa il futuro della panchina della Lucchese.

Il direttore sportivo rossonero, come raccolto dalla nostra redazione, avrà quest'oggi dei colloqui, ma per il momento i nomi rimangono top secret: e non è appunto escluso che si prosegua ancora per un po' con la soluzione interna.