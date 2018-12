© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Nuovo nome per l'acquisizione della Lucchese. Aldo Castelli, imprenditore romano, sarebbe interessato a rilevare il club. A riportarlo gazzettalucchese.it. Castelli possiede diverse società e in affari con Enrico Ceniccola, commercialista, ex guardalinee e dirigente in vari club, tra i quali Grosseto, Savona e, ufficiosamente, Messina. Lo stesso Ceniccola stava agendo da direttore generale proprio della Lucchese durante la trattativa per la cessione, poi sfumata, a Pietro Belardelli.