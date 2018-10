Tramite le colonne de Il Tirreno il direttore sportivo della Lucchese Antonio Obbedio ha annunciato che il difensore Gabriele Perico non vestirà la maglia rossonera per questioni familiari: “Perico? Non verrà a Lucca per stare vicino al babbo Eugenio. È un ragazzo splendido che non c’entra niente con questo mondo. - continua Obbedio - Adesso dobbiamo prendere un altro calciatore bravo come lui. Non sarà facile".