Il Porta Elisa va verso il pienone per la gara più attesa della stagione. "Lucchese-Pisa, sale la febbre. Già venduti 1.700 biglietti", titola l'edizione di Lucca de Il Tirreno, che fa il punto sui numeri della prevendita. Sono oltre i 1.700 biglietti già staccati a due giorni dal derby col Pisa. E tra oggi e domenica i numeri sono destinati a crescere visto l'entusiasmo che si respira in città. Si prevede il pienone come ormai avviene da anni per la gara più attesa del campionato.