© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

La Lucchese a gennaio opererà una piccola rivoluzione per tentare l'impresa salvezza. Come riportato da Il Tirreno, il club si sta orientando per cambiare almeno quattro o cinque elementi della rosa, tante saranno le uscite, altrettante le entrate. Il direttore sportivo Obbedio in particolare punterà due difensori, due centrocampisti e verosimilmente anche un nuovo attaccante. Tra i nomi che circolano quelli di Coda, Bastrini e Blanchard, oltre che Perico. Con quest'ultimo c'era già un accordo questa estate, poi sfumato per motivi personali del giocatore.