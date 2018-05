Lucchese, spunta Luca Toni per la panchina

© foto di Federico Gaetano

Il nodo da sciogliere più in fretta in casa Lucchese è quello del futuro allenatore: secondo quanto riportano i colleghi de Il Tirreno se da un parte la conferma di Giovanni Lopez resta sempre un'opzione, l'ipotesi volto nuovo sembra più papabile. In tal senso si fa il nome di Luca Toni, fresco di patentino da allenatore in cerca di una panchina importante per iniziare la sua carriera da mister. Il dg in pectore Fabrizio Lucchesi lo conosce bene, avendolo lanciato nell'Empoli vendendolo poi a cifre importanti al Treviso in B dopo averlo riscattato e mandato a giocare in prestito.