Lucchese, spunta un imprenditore milanese per l’acquisto del club

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riportato da Gazzettalucchese.it ci sarebbe un imprenditore milanese, noto a Moricono, pronto ad acquistare il club toscano ed evitare la sua sparizione. La conferma arriva dall’avvocato Dario Saggio, agente con la Star Group Srl e anche assessore allo sport a Lentini, che rappresenta questo uomo d’affari: “L'imprenditore milanese che vuol rilevare la società esiste e la trattativa è ancora in piedi, parola di avvocato e di assessore. Rappresento questo imprenditore che da fine gennaio ha iniziato a lavorare per l'acquisizione della Lucchese, non posso svelare il nome, posso dire che ha interessi nel settore immobiliare e finanziario, che a Milano è un nome conosciuto e che ha già fatto calcio, anche in società di importanza maggiore della Lucchese. - continua Saggio - "A Moriconi ci siamo presentati di persona insieme allo stesso imprenditore, che non ha nulla da nascondere, anzi tra le richieste poste sul tavolo c'è quella che riprenda la società dagli attuali proprietari romani per poi cederla, proprio per rompere con quanto accaduto in questi mesi. Entrare subito nel club? No perché la vendita sarebbe condizionata, ovvero pienamente efficace a fine stagione, una volta salva la Lucchese e chiarite alcune situazioni, prima di tutto quella legata alla fideiussione. Non c'è nessuna intenzione di rimanere nell'ombra, al punto che sono state richieste due cariche apicali in società sin da subito e una riguarderebbe proprio lui, che dunque si mostrerebbe subito alla città e ai tifosi".