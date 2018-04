Lucchese, su Baroni c'è il pressing del Perugia

© foto di Federico De Luca

Riccardo Baroni, difensore classe '98 della Fiorentina in prestito alla Lucchese, secondo quanto raccolto da TuttoC.com sarebbe seguito con grande attenzione da parte del Perugia, attualmente in Serie B. Alto in queste settimane il pressing degli umbri sul giovane centrale che ha fin qui collezionato in rossonero 28 presenze, realizzando anche una rete. I biancorossi, nella prossima sessione di mercato estiva, dovrebbero quindi richiedere il prestito del 19enne ai Viola.