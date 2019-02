Ci stanno mettendo la faccia solo il DS Obbedio, mister Favarin e il suo staff tecnico e la squadra, ma della Lucchese, dalle colonne de Il Tirreno, torna a parlare Enrico Tommasi, chiamato a dicembre dalla nuova proprietà per ricoprire un ruolo dirigenziale (esattamente quello del DG) ma fattosi da parte il 10 febbraio scorso, dopo la gara contro il Gozzano, che vide buona parte degli spettatori dirottati in gradinata per problemi strutturali alla tribuna:

"Ancora qualche giorno e poi andrò a Firenze a consegnare le mie dimissioni alla Figc, preferisco questa modalità perché non mi fido di questa dirigenza. Dal 10 febbraio non mi ha più cercato nessuno, questa telefonata è la prima che ricevo per parlare di Lucchese. Sono molto deluso, sono stato descritto dai tifosi come un bandito: ma sono persona onesta e corretta. Sono pronto a dare le dimissioni e chiudere questa brutta esperienza".