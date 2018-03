Lucchese, via alla due diligence. Grassini presidente

Fonte: TuttoC.com

Con il comunicato pubblicato ieri dalla Lucchese in merito all'offerta dell'imprenditore Lorenzo Grassini per l'acquisto del club è ufficialmente iniziato il passaggio di mano della società rossonera. Una fase di transizione che, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, durerà circa 30 giorni, ovvero il tempo del completamento della due diligence ovvero la verifica dei dati del bilancio del club. In attesa del completamento di questa procedura lo stesso Grassini, che dovrebbe ricoprire la carica di presidente della società rossonera, incontrerà nel giro di pochi giorni sia l'amministrazione comunale della città toscana sia i soci di minoranza delle Pantere per fare il punto della situazione. Sempre a breve è attesa una conferenza stampa di presentazione del nuovo corso.