© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

La Commissione di vigilanza sulle società calcistiche ha effettuato nei giorni scorsi una visita ispettiva presso la sede della Lucchese. A darne notizia sono i colleghi di gazzettalucchese.it che riportano come la stessa Covisoc abbia chiesto, con una comunicazione ufficiale spedita dopo la visita ispettiva, chiarimenti, da fornire in tempi strettissimi, sulla complessa situazione societaria rossonera. Dovranno infatti essere date spiegazioni in merito all'impegno del socio di maggioranza Aldo Castelli circa il supporto finanziario necessario per garantire continuità aziendale. La Covisoc ha anche chiesto anche di conoscere quali siano le reali risorse finanziarie attraverso le quali l'attuale proprietà pensa di poter garantire la presecuzione della stagione sportiva, nonché di conoscere le necessità a cui la società rossonera dovrà fare fronte.