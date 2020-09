Luci: "Con Spinelli o con una nuova proprietà vorrei continuare col Livorno"

Da oggi Andrea Luci non è più un calciatore del Livorno. Il contratto del capitano è scaduto alla mezzanotte e oggi prende la parola dalle pagine di Amaranta.it: "Sono stati dieci anni in cui abbiamo vissuto anni belli e meno belli però per me anche nelle sconfitte indossare la maglia amaranto è sempre stato un onore anche perché ne sono tifoso. Poi sempre meglio vincere ma nel calcio si vince e si perde. Il mio futuro? Vorrei continuare la mia carriera qua. Vorrei ringraziare la famiglia Spinelli per l’opportunità che mi ha dato e o con loro o con la nuova proprietà vorrei rimanere qui".