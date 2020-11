Luperini: "Non è stato facile battere il Covid, ho avuto paura. Palermo? È la mia Juventus"

Il centrocampista del Palermo Gregorio Luperini ha parlato delle difficoltà incontrate in questo avvio di campionato oltre che della lotta contro il Covid-19: “Juventus? Ci sono finito quasi per caso dopo un’annata positiva al Pontedera, anche se non sono mai entrato nel mondo bianconero, ma non ho alcun rammarico. La mia Juventus è il Palermo dove voglio centrare traguardi importanti. - continua Luperini alla Gazzetta dello Sport – Il Covid-19? Ero molto preoccupato, ho avuto molto mal di testa e la febbre per i primi due giorni perdendo anche il gusto e l’olfatto. Poi ho avuto una piccola infiammazione polmonare, Non vedevo l’ora di tornare in campo e sono contento di aver dato una mano ai compagni. Spero che il mio sia stato un gol importante per la stagione”.