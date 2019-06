Lupo: "Onorato di essere a Venezia. Serie B? Ora ragioniamo sulla C"

© foto di Alessio Alaimo

Il neo direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo si è presentato quest’oggi in conferenza stampa parlando degli obiettivi del club lagunare che punta a una pronta risalita in Serie B, sempre che prima non arrivi la riammissione: “Per me è un onore lavorare qui a Venezia, anche perché negli ultimi anni abbiamo visto come le squadre di alta Serie C possano essere da B solo con qualche ritocco. Noi dobbiamo concentrarci sulla terza serie, perché ora siamo qui, poi magari il 24 giugno potrebbe succedere altro, ma non dobbiamo pensarci troppo. - continua Lupo come riporta Trivenetogoal.it - Allenatore? Ci penseremo da oggi, vogliamo un profilo che vada bene sia per la B sia per la Serie C, con voglia di allenare e mettersi in gioco. Sono operativo e inizierò a muovermi su tutte le situazioni che sono in piedi al momento. Vicario? Da oggi valuterò anche la sua posizione”.