M. Mandorlini vuole la Serie B: "Questo per il Padova deve essere l’anno giusto"

Padova è oramai casa della famiglia Mandorlini. Andrea è stato scelto dalla dirigenza come tecnico per puntare al ritorno in Serie B; Matteo ha invece il compito di essere protagonista in campo. Come le sue 100 presenze in biancoscudato impongono. Quest'ultimo dalle colonne del Corriere del Veneto si è espresso sulle ambizioni del Padova per la stagione in corso: "Questo per il Padova deve essere l’anno giusto, lo dico senza mezzi termini perché ci credo e ci crediamo. La squadra ha capito che ha un potenziale importante e che ha ancora margini di miglioramento. Possiamo arrivare lontano, dipende solo da noi fare le cose nel modo più giusto e coscienzioso possibile".