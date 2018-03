Macalli sul caso Arezzo: "Adesso fallisce un club al giorno"

© foto di Federico De Luca

Mario Macalli, ex presidente della Lega Pro prima dell'avvento di Gabriele Gravina, è intervenuto in esclusiva a TuttoC.com per commentare l'attuale situazione della terza serie, con particolar attenzione al caso dell'Arezzo, con l'esercizio provvisorio concesso agli amaranto nel primo pomeriggio.

Arezzo, alla fine, va avanti. "La curatela, per arrivare al 30 giugno, deve avere comunque i mezzi necessari. Francamente ho guidato per venti anni la Lega e con me ciò non era mai successo: adesso fallisce una società al giorno. Alla base di tutto, parlando in generale, ci sta una cosa: il calcio è un'attività a perdere in una categoria come la nostra, servono fideiussioni bancarie e non assicurative. È vero che hanno dovuto aprire a tutti ma servirebbe avere garanzie rilasciate da chi agisce sul territorio nazionale e non all'estero, visto che poi possono rivelarsi farlocche. Mi domando anche come l'AIC abbia potuto accettare questo".