Maccarone: "Io alla Carrarese? Parlerò con Baldini e Berti

© foto di Federico De Luca

Era stato il sogno della Carrarese nello scorso mercato estivo, ma poi Massimo Maccarone decise di volare in Australia e non se ne fece più nulla. L'ipotesi potrebbe nuovamente profilarsi all'orizzonte ora che l'attaccante è tornato in Italia: "Per ora non c'è niente, ma sono appena tornato. Ho ancora da smaltire un po' tutto, ma poi - svela lui stesso ai colleghi de Il Tirreno - sentirò il mister e il direttore (Baldini e Berti ndr) che conosco bene e che ho sentito anche durante l'anno. Valuterò nelle prossime settimane quello che potrò fare".