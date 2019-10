© foto di Federico De Luca

In un’intervista rilasciata all’edizione reggiana del Resto del Carlino il direttore sportivo del Vicenza Giuseppe Magalini ha parlato del suo passato alla Reggiana e della stagione in corso: “Quella esperienza è un nodo in gola, ricordo ancora il saluto al Mirabello, ce l' ho ancora dentro. Da quella sera non vedevo l' ora di ripartire, ero già al 15 luglio. Abbiamo fatto qualcosa di straordinari e c’era tutto per ripartire con 11 giocatori sotto contratto e uno spirito di gruppo forte. - continua Magalini – A Vicenza ora c’è un grande entusiasmo, sono arrivato nel posto giusto al momento giusto e mi rende felice l' esser stato scelto da una società di grande prestigio. Campionato? Ci sono 5-6 squadre in lotta con noi, Triestina, Reggiana, Carpi, Piacenza, Feralpi e Padova. Ma per il valore di almeno 10 squadre questa è una sorta di B2 e credo che alla fine vincerà la più regolare”.