Magi saluta San Benedetto: "Niente polemiche, non scorderò i tifosi"

Dopo la notizia del suo esonero dalla panchina della Sambenedettese, l'ormai ex mister rossoblu, Giuseppe Magi, ha voluto, attraverso i microfoni del sito ufficiale, salutare la città di San Benedetto e tutti i suoi tifosi. “Ci tengo a ringraziare tutti – le parole di Magi – per questi tre mesi dove l'affetto dei tifosi è stato talmente forte che non potrò mai scordare. Certo, c'è rammarico per non essere riuscito a dare alla squadra quel gioco che avevo in mente portandola a raggiungere risultati importanti che tutto l'ambiente si aspettava. Lascio però con grande serenità, consapevole di aver dato tutto per questi colori: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Auguro al mio successore, di cuore, di riuscire a portare la Samb dove merita. Questa città ti entra dento e non ti lascia più, per questo resterò sempre un grande tifoso rossoblu. Ho deciso di salutare solo attraverso i canali ufficiali della società perché è mio costume e uso non entrare mai nelle polemiche. Grazie a tutti”.