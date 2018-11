Magni: "Spero che il nuovo Monza riesca dove non sono riuscito io"

Icona del calcio monzese Alfredo Magni, ex calciatore e poi allenatore che ha portato in più di un’occasione il club brianzolo a sfiorare la Serie A, ha parlato a Monza-News.it del nuovo corso berlusconiano e del ritorno di Adriano Galliani: “Vivo bene questa nuova era sperando che quello che non siamo riusciti a fare noi in passato possano farlo loro adesso, anche se è molto difficile. Berlusconi e Galliani porteranno la loro esperienza non solo a livello nazionale, ma mondiale e interverranno sul mercato, perché per poter ambire a traguardi ambiziosi ci vuole qualche attore diverso. Galliani già agli inizi era una persona molto competente con una grande cultura e conoscenza del mondo del calcio, tanto da arrivare fino ai vertici mondiali con il Milan. Secondo me farà bene al Monza, non lo vedo cambiato e poi è un tifoso e questo è un aspetto positivo per tutto l’ambiente. La dimostrazione e' che da quando al Milan gli sono venuti a meno potere e responsabilità il Milan non è più stato competitivo. - conclude Magni parlando del passato – Non essere riuscito a portare il Monza in Serie A è qualcosa che non passerà mai, è come andare a Roma e non vedere il Papa. Abbiamo sfiorato più volte l’obiettivo, mandato tanti giocatori in Serie A ed è stato un periodo indimenticabile per me”.