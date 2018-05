Magoni risponde a Zocchi: “Esigo rispetto. Venga ai play off e si divertirà”

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

"Non festeggerò in caso di salvezza, perché con tutto il rispetto sono il direttore sportivo del Vicenza, non del Renate". Queste le parole di Moreno Zocchi nella giornata di ieri in conferenza stampa. Una frase che il collega dei nerazzurri Oscar Magoni non ha digerito e a cui ha voluto rispondere attraverso i canali ufficiali del club lombardo: "Festeggiare i successi da noi è buona consuetudine, perché sappiamo bene quanta fatica caratterizza il lavoro quotidiano di giocatori, staff tecnico e dirigenza. Sono otto anni che militiamo nei professionisti, senza aver mai preso un singolo punto di penalizzazione e rispettando ogni scadenza, e il nostro intento è quello di continuare a migliorare i risultati importanti conseguiti in queste ultime due stagioni, mettendo se possibile nel mirino obiettivi ancora più performanti. - continua Magoni - Nutriamo massimo rispetto per un avversario blasonato e con grande storia come il Vicenza, contro cui abbiamo raccolto quattro punti negli scontri diretti e che mi auguro di avere l'onore di poter affrontare anche nella passata stagione. Però, visto che non è mia prassi commentare il lavoro altrui, esigo rispetto per il sottoscritto e soprattutto per la società che rappresento. Nel frattempo, colgo l'occasione per invitare con piacere il mio collega Zocchi alla prima partita dei play off. Sicuramente potrà divertirsi".