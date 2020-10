Maita: "Voglio portare il Bari in B e poi ancora più in alto. Ternana avversaria più pericolosa"

Intervistato da Radio Bari il centrocampista biancorosso Mattia Maita ha parlato della voglia di conquistare la promozione in Serie B per poi puntare alla massima serie: “Quest'anno l'unica cosa che conta è vincere, arrivare all'obiettivo e farlo attraverso il lavoro del gruppo, siamo consapevoli di questo, delle aspettative e della responsabilità che abbiamo. Per me giocare a Bari è un onore e fin da subito ha sentito la responsabilità di indossare questa maglia e dare il massimo in ogni allenamento e partita. Ma non conta il singolo, conta il gruppo e tutti noi dobbiamo pensare solamente a portare il Bari in Serie B e poi ancora più in alto. - continua Maita come riporta TuttoC.com - Il Girone C è sempre stato molto difficile e quest’anno l’asticella si è ulteriormente alzata. Il Foggia è una squadra temibile, anche se è partita con un po' di ritardo, ma penso che l’avversario più pericoloso sia la Ternana”.