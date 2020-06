Malgrati: "La maglia del Lecco è una seconda pelle. Qua c'è un progetto serio"

vedi letture

"È il terzo anno questo. Abbiamo intrapreso un bel percorso insieme e ho la fortuna di continuare con voi. Abbiamo iniziato con una vittoria strepitosa, proseguito con una salvezza sofferta, ma l’abbiamo raggiunta e oggi siamo qua. Tutti insieme a fissarci un nuovo obiettivo, sicuramente più alto rispetto all’anno scorso, sicuramente più impegnativo, ma ce la metteremo tutta per raggiungerlo": fresco di rinnovo con il Lecco, ai canali ufficiali del club esordisce così capitan Andrea Malgrati, che prosegue poi: "La maglia del Lecco per me e per tutti noi è una seconda pelle. Per chi vive queste zone è sicuramente un successo poter entrare in questo stadio e giocare per questi colori. In più la fascia da capitano è un onore e anche un onere, soprattutto in questo periodo di incertezze, dove bisogna seguire vicende extracalcistiche. Un onore poter entrare davanti a tutti voi e indossare quel pezzo di stoffa, che è fondamentale per me e per tutti".

Si parla poi della progettualità del club: "Io credo tanto nei giovani, ci credo veramente. È un percorso che sto portando avanti quello di essere sempre presente agli allenamenti e alla domenica potendo dare il massimo. Ci tengo a passare e a donare qualcosa ai ragazzi più giovani che stanno crescendo e hanno bisogno di maturare. È un progetto fondamentale per me e per tutta la Calcio Lecco portare anche giovani del territorio il più in alto possibile".

Conclude con un appello ai tifosi: "Voglio lasciare un messaggio a tutti voi tifosi che ci avete seguito tutto l’anno in trasferte impensabili, in trasferte difficili, ma ci avete sempre supportato. Vi ringrazio a nome mio e di tutta la squadra. Mi auguro che anche l’anno prossimo sia così, spero di vedervi presto allo stadio, di tifarci e di sostenerci come sempre avete fatto. Grazie".