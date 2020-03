Mammarella fa 500 tra i professionisti. E timbra una rete con la sua Ternana

Un prestigioso traguardo in carriera quello centrato ieri dal difensore della Ternana Carlo Mammarella.

L'ex capitano della Pro Vercelli, che si è per altro congratulata con il giocatore, ha staccato ieri il traguardo delle 500 presenze tra i professionisti, andando anche a segno nella sventurata gara che ha visto le Fere impattare 2-2 contro il Bisceglie, nonostante un iniziale doppio vantaggio.

Una carriera che vede la luce nel professionismo nel lontano 2001-2002, con la maglia del Pescara, e si è poi sempre dipanata tra Serie B e Serie C (con l'allora campionato di terza serie diviso in C1 e C2). Negli ultimi anni, prima dell'approdo in terra umbra, otto stagioni con il Lanciano e quattro con la Pro Vercelli, che mediante nota ufficiale si è così espressa: "Prestigioso traguardo in una carriera di altissimo livello per Carlo Mammarella.

L’ex capitano della Pro Vercelli – che con la bianca casacca ha collezionato 130 presenze, 4 gol e 28 assist in tre stagioni e mezza – ha disputato ieri pomeriggio la sua cinquecentesima partita tra i professionisti, lasciando il segno con una spettacolare punizione – suo marchio di fabbrica – nel 2-2 della sua Ternana contro il Bisceglie.

Un traguardo speciale, per un uomo e un calciatore speciale.

Complimenti Carlo!".