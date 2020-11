Mandorlini: "Partite a tavolino per il Sudtirol? La dice lunga sulla gestione della categoria"

Andrea Mandorlini, allenatore del Padova, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro la Feralpisalò: "Rimangono a casa Gasbarro e Kresic, ne avranno per altri dieci giorni circa, ora valutiamo se portare Paponi. Il ritorno di Ronaldo? Notizia positiva, siamo felice, avremmo un’arma in più, è sempre stato in gruppo, sta bene, è a disposizione e non ha fatto differenziato. Hallfredsson? Si è allenato oggi e ieri, l’abbiamo recuperato. Con una settimana più tranquilla si possono fare anche delle prove in più. Kresic non ha il muscolo elasticizzato a pieno, ma è una cosa da poco. Andelkovic è con noi, è recuperato e si è allenato con noi. Sono due storie diverse, prima era una partita da dentro-fuori, sono due scenari diversi, non cambia il loro valore, sarà dura per noi, ma anche per loro. Da chi mi guarderei le spalle? Ripeto, il girone è molto competitivo. Due partite a tavolino vinte dal Sudtirol? La dice lunga sulla gestione di questa categoria, credo sia un aspetto negativo, ma guardiamo al nostro".