Mantova, Dellafiore: "Non avevo mai vinto un campionato. Futuro? Mi piacerebbe restare"

Il difensore centrale del Mantova Paolo Hernan Dellafiore ha parlato della sua prima promozione e del futuro: “Nonostante abbia avuto tante soddisfazioni nel calcio non avevo mai vinto un campionato e a Mantova volevo raggiungere proprio questo traguardo. Ce l’abbiamo fatta e ne sono felice, anche se resta un po’ di rammarico per non aver potuto festeggiare in campo, tutti insieme, con i nostri tifosi, i dirigenti e le tante persone che hanno contribuito al raggiungimento della serie C. - continua l’italoargentino a La Gazzetta di Mantova - Futuro? È presto per parlarne perché la società deve programmare il prossimo anno e non si sa ancora chi sarà il ds anche se pero resti Righi. In ogni caso a me piacerebbe restare perché mi sono trovato benissimo in una piazza importante e con una società sana. So di avere una certa età, ma qualche vecchietto in squadra serve sempre, anche per dare una mano ai giovani”.