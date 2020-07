Mantova, salgono le quotazioni di Modesto. Con la benedizione di Juric

Potrebbe essere Francesco Modesto il nuovo tecnico del Mantova neopromosso in Serie C. L’ex Cesena nei prossimi giorni si incontrerà con Setti e Righi per trovare un accordo, ma intanto ha ricevuto la benedizione di quel Ivan Juric che sta stupendo in Serie A con il suo Hellas – altra squadra di proprietà di Setti – e che lo conosce molto bene avendoci giocato assieme al Genoa e avendolo poi allenato al Crotone.