Mantova, si pensa al sostituto del Ds Righi. Monitorati Goretti e Stefanelli

vedi letture

Dopo il divorzio con il Ds Emanuele Righi, in casa Mantova si sta pensando alla figura in sostituzione del direttore: ruolo, questo, che sarà coperto non prima della prossima settimana.

Come riferisce la Gazzetta di Mantova, la palla spetta adesso al patron biancorosso Maurizio Setti e al Ds dell'Hellas Verona Tony D’Amico, che stanno ricevendo diverse candidature. A ogni modo, da quel poco che filtra, Setti non avrebbe intenzione di dirottare in Lombardia professionisti ora impegnati con la truppa veronese, quanto semmai un profilo giovane; vive le piste che portano all’ex Perugia Roberto Goretti e all’ex Carpi Stefano Stefanelli, che hanno però assicurato di non aver avuto contatti con la società.